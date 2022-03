Milan, tifosi implacabili su Donnarumma: “C’è un nuovo inno per Gigio”

La Nazionale italiana vince per 3 a 2 in casa della Turchia una partita che in molti avrebbero volentieri fatto a meno di giocare e di guardare.

Raspadori sugli scudi con una doppietta che lo proietta come protagonista del nuovo corso azzurro, che vedrà in sella ancora Roberto Mancini.

Nella serata di Konya sono comunque tanti gli spunti da tenere in considerazione. Donnarumma continua a non sembrare sereno, qualche errore grossolano di troppo, che ha fatto scatenare sui social i tifosi rossoneri e non solo. Abbiamo raccolto per voi i commenti più trancianti dei supporter del Diavolo. Buon divertimento!<<<