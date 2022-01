Milan-Genoa, tifosi stremati: “Non arrivo a fine stagione”

Ci sono voluti i tempi supplementari per avere la meglio su un Genoa battagliero, ma pur sempre fra le squadre peggiori della stagione. Come testimoniano i risultati che sta ottenendo in Serie A.

Formazione sbagliata da Pioli? Può darsi, ma con l'inserimento di Leao nella ripresa, il tecnico parmense ha rimesso la Chiesa al centro del villaggio. I tifosi del Diavolo non sono molto soddisfatti della partita di ieri sera e filtra una preoccupazione (giustificata) per le condizioni di Fikayo Tomori. Abbiamo raccolto per voi le reazioni sui social dei supporter rossoneri, in alcuni vediamo un pessimismo esagerato. Buon divertimento<<<