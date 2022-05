Milan – I tifosi godono come matti, ma fanno notare: “Siamo soli contro tutti”

Ancora una volta tante occasioni create e poca concretezza sotto porta. Per fortuna sale in cattedra Leao e la risolve. Grande merito dei tre punti conquistati va anche alla saracinesca Maignan, autore di un paio di interventi decisivi.

Ora i tifosi rossoneri credono allo scudetto, nonostante manchino ancora 3 incontri. I supporter del Diavolo, tuttavia, sottolineano anche come "qualcuno" abbia cercato di mettergli in tutti i modi i bastoni fra le ruote. Abbiamo raccolto per voi la solita carrellata di commenti da parte del pubblico milanista. Buon divertimento!<<<