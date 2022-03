Milan, tifosi “confusi” su Kessie: “Ha esultato come un pazzo, se rinnova…”

Con il Napoli per larghi tratti si è rivisto il Kessie che ha fatto innamorare i tifosi del Milan. Schierato trequartista, ha dato un apporto molto più evidente del Diaz degli ultimi tempi.

Il suo futuro in rossonero è in bilico, anzi, il fatto che il centrocampista ivoriano saluti Milanello a fine stagione viene dato praticamente per scontato.