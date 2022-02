Milan – Udinese, tifosi inferociti: “Incredibile, stiamo sempre zitti!”

Sul gol del pareggio di Udogie ci sarebbe un tocco con il braccio del terzino bianconero. I calciatori del Diavolo non hanno preso bene l'ennesimo episodio a sfavore. Per fortuna che i rivali dell'altra sponda del Naviglio non hanno approfittato del passo falso rossonero, pareggiando in casa del Genoa.