Milan – Salernitana, tifosi scatenati: “Da Leopardao a Conigliao”

E' finita soltanto 2 a 0 per i rossoneri la sfida contro la Salernitana, ma il passivo per la squadra ospite sarebbe potuto essere ben più pesante.

Tante occasioni create, tanti tiri in porta e una differenza di qualità apparsa fin da subito evidente. Peccato che ai tifosi non sia andato giù il comportamento "lezioso" di alcuni calciatori. Uno su tutti, Rafael Leao.

Abbiamo raccolto per voi i commenti più divertenti e duri dei tifosi del Diavolo, rivolti in particolare all'attaccante portoghese. Potenzialmente un fenomeno, ma da "sbattere al muro" in certi momenti. Buon divertimento<<<