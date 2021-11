Tormentone Kessie, i tifosi non si tengono: “Che insulto a Theo”

Durante la sosta è inevitabile mettere per un attimo da parte i discorsi di campo e parlare di mercato, di rinnovi e di questioni spinose all'interno del club.

Non stupisce, quindi, che giornalisti, siti e media in generale si stiano concentrando sulla situazione contrattuale di Franck Kessie. Anche Gianluca Di Marzio ha confermato che l'ivoriano chiederebbe addirittura 9 milioni a stagione per firmare il prolungamento. Cifra totalmente fuori mercato, lo sappiamo bene.