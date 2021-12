Notizie Milan | Bennacer out, tifosi increduli: “E’ bastato che Ibra…”

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata l'ennesima tegola per mister Pioli a poche ore dalla delicata sfida di campionato contro il Genoa.

Ismael Bennacer non è stato convocato per il match di Marassi a causa di una labirintite. Proprio nel giorno del suo 24° compleanno il centrocampista algerino ha dovuto dare forfait, lasciando il tecnico rossonero con una soluzione in meno in mediana.