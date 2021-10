Notizie Milan \ Gli scout rossoneri seguono il nuovo Saelemaekers

1 di 2

Il Milan, dopo la trasferta di Porto nella quale non ha, purtroppo, raccolto né punti né prestazione, si rituffa sul campionato preparando la trasferta di Bologna, in programma sabato alle 20:45. I tre punti sarebbero per proseguire la corsa scudetto.

I rossoneri, infatti, vorrebbero approfittare degli sconti diretti tra le altre, per allungare sulle dirette rivali. La situazione infortunati resta abbastanza seria, con i positivi al coronavirus Theo Hernandez e Brahim Diaz che, al momento, sono rimasti tali. Per gli altri indisponibili di Porto non ci sono possibilità di vederli in campo già sabato.

Qualche possibilità in più per Rebic, uscito malconcio dalla gara di una settimana fa con il Verona e sulla via del recupero dal problema alla caviglia. Gran parte dell’11 di Porto, dunque, potrebbe essere confermato: un dubbio riguarda l’impiego di Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto.

Non c’è solo il campo, però: il Milan guarda anche al mercato e la rete scouting è sempre al lavoro per cercare di mettere a disposizione di Stefano Pioli alcuni giocatori giovani da far crescere e da valorizzare. L’ultimo in ordine di tempo è un altro talento belga, proveniente dallo stesso club di Saelemaekers e abituato a giocare in un ruolo simile<<<