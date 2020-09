Notizie Serie A – UFFICIALE: Biglia è un nuovo calciatore del Karagumruk

MILANO – Come aveva già raccontato Lucas Biglia si trova da questa mattina a Istanbul, per sostenere le visite mediche con il Fatih Karagumrk. La stessa squadra turca poco fa ha ufficializzato sui suoi profili social l’arrivo dell’ex calciatore del Milan, a parametro zero. Il regista era svincolato dopo la fine del suo rapporto di lavoro con la squadra rossonera, il contratto con il club meneghino è scaduto al termine dell’ultima stagione e si è optato per la separazione. Dopo le voci che vedevano Biglia prossimo a diventare un giocatore del Torino, è arrivato il colpo di scena. Biglia ripartirà dalla Turchia, il Fatih Karagumrk è la sua nuova squadra, dopo le esperienze con Milan, Lazio e Andrelecht.