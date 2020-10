Notizie Serie A – Torino-Lazio, ipotesi rinvio all’orizzonte

MILANO – Uno a uno contro il Brugge, tra tantissime difficoltà ed indisponibili. La Lazio di Inzaghi strappa un punto d’oro contro la squadra viste le tantissime assenze. A cui andavano aggiunti gli infortunati Radu e Lulic, oltre a Vavro fuori dalla lista Champions. La squadra biancoceleste è alle prese con un possibile focolaio di Covid-19, infatti Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Djavan Anderson in isolamento per timore che possano essere positivi. Mentre Lucas Leiva, Luiz Felipe, Cataldi, Strakosha e Armini, hanno i sintomi dell’influenza, tra cui noie intestinali. Difficile ipotizzare un recupero in vista della partita di domenica contro il Torino, nella sesta giornata di Serie A. La Lazio quindi potrebbe decidere di chiedere un rinvio della partita, come anticipato dallo stesso Igli Tare, direttore sportivo della compagine Capitolina, ai microfoni di Sky.