Notizie Serie A – Petrachi-Roma: matrimonio al capolinea

MILANO – Il sito della Gazzetta dello Sport, ha riportato una clamorosa indiscrezione. La Roma avrebbe deciso di sospendere Petrachi. Il direttore sportivo giallorosso è arrivato un anno fa nella capitale, dal Torino, firmando un contratto triennale. Nel corso di questa stagione però i rapporti con il presidente Pallotta si sarebbero deteriorati, con il dirigente che nell’ultimo periodo ha continuato con le sue rimostranze per la dimenticanza del presidente del club capitolino e con le sue accuse a vari livelli. Un comportamento che ha portato a conseguenze drastiche. Sul sito della rosea si può leggere anche la Roma ha voluto evitare un licenziamento in tronco per evitare di ufficializzare la rottura. Una notizia che destabilizza l’ambiente giallorosso, anche se il divorzio era nell’aria già da qualche tempo. Al posto di Petrachi per momento sarà promosso il tandem Fienga-Baldini, con quest’ultimo da sempre braccio destro e consigliere del presidente Pallotta. Per il futuro, invece, non tramonta la pista Massara, attualmente al Milan, ma che con il possibile arrivo di rangnick potrebbe salutare i rossoneri e tornare a Roma.

