Notizie Serie A – Mercato: Fiorentina resta in piedi la pista Piatek

MILANO – La Fiorentina non rinuncia all’idea Piatek. La Gazzetta dello Sport, ha riportato gli ultimi aggiornamenti i mercato sui viola e l’ex attaccante del Milan. La società gigliata ha individuato nella punta, attualmente all’Herta Berlino, il profilo adatto con cui rinforza il suo reparto offensivo. L’intenzione è quella di riportare in Serie A il polacco e nei prossimi giorni presenterà un’offerta di prestito oneroso, con obbligo di riscatto fissato a 20-25 milioni di euro. La Fiorentina quindi non cambia idea, Piatek è sempre in cima alla ‘lista dei desideri’. Vista anche la prova incolore fornita da Vlahovic contro l’Inter, nell’ultima giornata di campionato.