Notizie Serie A – Mercato: Bellanova a un passo dal Pescara

MILANO – L’esperto di mercato Nicolò Schirà, ha rivelato come Raoul Bellanova terzino dell’Atalanta, con un passato nelle giovani del Milan, sia molto vicino al Pescara. Il calciatore dovrebbe scendere nella serie cadetta con la formula del prestito. Un passaggio deciso per dare la possibilità al ragazzo di poter crescere e poi valutare i suoi miglioramenti, tra un anno. Il giovane aveva lasciato il Milan per continuare al sua carriera in Francia, salvo poi fare ritorno in Italia nella scorsa finestra di mercato invernale. L’Atalanta nello stesso ruolo di Bellanova, ha ufficializzato l’arrivo di Piccini dal Valencia, che ha chiuso gli spazi ulteriormente al terzino italiano,