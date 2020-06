Notizie Serie A – Gattuso: una Coppa che può valere il rinnovo

MILANO – Gennaro Gattuso ha portato il suo Napoli alla vittoria in Coppa Italia. Sollevato il trofeo e finiti i festeggiamenti però è già ora di pensare anche al futuro. Sì perché l’affermazione contro la Juventus potrebbe portare all’ex allenatore e calciatore del Milan anche il rinnovo di contratto con la società partenopea. Le indiscrezioni di mercato di TMW riportano come la dirigenza azzurra abbia intenzione di offrire al tecnico un nuovo accordo che lo legherebbe al Napoli fino al 2023. Un’ulteriore dimostrazione di come Gattuso in questi mesi abbia lavorato bene, portando la squadra fuori dalle sabbie mobili. Sabbie mobili in cui i partenopei erano incappati sotto la gestione Ancelotti. Adesso è anche lecito chiedersi che cosa penserà il Milan di tutto questo, visto come è andata a finire con Gattuso sulla panchina rossonera…

