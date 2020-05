Notizie Serie A – Avv. Cantamessa: “Le pay tv saranno portate in tribunale”

MILANO – Leandro Cantamessa è intervenuto sulle frequenze di Radio Punto Nuovo. Il membro della commissione diritti tv Serie A e legale del Milan, ha fatto il punto sullo scontro tra la lega Serie A e la televisioni. Ecco che cosa ha detto.

: «La commissione dei diritti tv si è occupata di questione tecniche. Alcune delibere hanno avuto l’unanimità, altre no. Personalmente credo che un approccio meno energico sia più auspicabile, perchè il calcio è un cliente importantissimo. Non ho partecipato alle trattative con SKY, ma se esiste una totale chiusura, allora non restano molte alternative al citare in giudizio il broadcaster. Se riparte il campionato non c’è una discussione giuridica sulla questione sconto. Per come la vedo io la dilazione non si nega a nessuno e tendenzialmente non tifo per le controversie. Se prevarrà il buon senso allora non servirà la mediazione di una terza parte, un giudice. Però a questo punto credo che i presidenti porteranno i tribunale la pay tv».

