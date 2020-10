Notizie Milan – Zola: “Rossoneri, possono essere la sorpresa della Serie A”

MILANO – Gianfranco Zola, ex calciatore di Serie A, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del Milan. Ecco le sue parole.

: “Il Milan? Può essere la sorpresa della Serie A, Pioli ha trovato l’equilibrio perfetto per i rossoneri che sembrano in stato di grazia.Vede bene anche il Napoli, sono in crescita dall’ultima parte di stagione, dopo il lockdown, con Gattuso si può tornare ad ambire per le prime posizioni. Mi aspetto conferme dall’Inter, ma la favorita resta la Juventus, nonostante la scommessa Andrea Pirlo“.