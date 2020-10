Notizie Milan – Yonghong Li, i guai continuano ad inseguirlo

MILANO – Yonghong Li resta al sempre al centro di guai e problemi, sia giudiziari che finanziari. Il portale Calcio e Finanza ha riportato gli ultimi aggiornamenti sull’ex proprietario del Milan. La Teamway non ha ancora ricevuto il pagamento dei 7.3 milioni di dollari, pattuiti, tra il cinese e la società. Come rimborso dell’acquisto proprio della società rossonera. L’azienda ora è pronta a passare la mano agli avvocati. All’inizio la somma che l’imprenditore doveva era di 8.3 milioni di dollari, anche in questo caso mai versati. I guai per Yonghong Li non sono ancora finiti.