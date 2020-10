Notizie Milan – Vlahovic, fiducia a tempo con la Fiorentina

MILANO – Secondo quanto riporta il portale calciomercato.com, Dusan Vlahovic avrebbe tempo fino al gennaio, alla prossima sessione di mercato, per convincere la dirigenza della Fiorentina. Oppure partirà in prestito. Il calciatore è un vecchio obiettivo anche del Milan, che aveva pensato a lui come vice Ibrahimovic. L’attaccante però finora in campionato ha fornito prove in chiaroscuro, con Beppe Iachini che ha dimostrato di non fidarsi a pieno del giocatore, proprio per via delle sue prove. I rossoneri potrebbero anche approfittare della possibile occasione, tutto dipenderà dalle strategie delle dirigenza rossonera, sul mercato.