Notizie Milan, Vina nel mirino dei rossoneri: contatti con il Palmeiras

Notizie Milan – Caccia al vice Hernandez, contatti per Vina

Dopo la partenza di Ricardo Rodriguez, passato al Torino nei giorni scorsi, il Milan è alla ricerca di un terzino in grado di dare il cambio a Theo Hernandez in vista di una stagione che, per via dei turni preliminari di Europa League, si preannuncia piena di impegni per gli uomini di Pioli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club rossonero sarebbe sulle tracce del difensore classe ’97 Matias Vina, in forza al Palmeiras. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi in questo senso, così da poter regalare a Mister Pioli un’alternativa di livello sulla fascia sinistra.