Notizie Milan – Vice-Ibrahimovic cercasi: i due nomi puntati dai rossoneri

MILANO – Un difensore, ma non solo. Il Milan è alla ricerca anche di un attaccante, un vice-Ibrahimovic in grado di non far rimpiangere lo svedese in caso di assenza. La dirigenza rossonera sta già lavorando in questo senso e sembrerebbe aver già individuato due giocatori con cui rinforzare la rosa nella prossima sessione di mercato, secondo quanto riporta il portale calciomercato.com. Il primo è una vecchia conoscenza del Diavolo, Luka Jovic del Real Madrid. A lungo inseguito, ma mai arrivato. Il secondo invece è un profilo più in linea con la filosofia scelta dal fondo Elliott: Donyell Malen del PSV Eindhoven. Giovane attaccante dei belle speranze.