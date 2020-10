Notizie Milan – Varriale commenta l’arbitraggio di Giacomelli

MILANO – Il giornalista sportivo e vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale ha commentato l’arbitraggio di Piero Giacomelli in Milan–Roma, sul suo profilo Twitter.

Comunque finisca Milan-Roma Giacomelli si conferma il peggior arbitro italiano. Scarso tecnicamente e presuntuoso da non andare mai al Var, dopo 2 rigori inventati. La domanda è: perché non viene fermato? Queste le sue parole sul direttore di gara. Le polemiche sui due rigori concessi dall’arbitro non si placano.