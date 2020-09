Notizie Milan – Van Nistelrooy esalta due grandi della storia rossonera

MILANO – Ha parlato del Milan una leggenda del calcio europeo! Ruud Van Nistelroy, olandese classe 1976, è stato uno dei migliori centravanti del panorama calcistico internazionale all’inizio degli anni 2000: con le maglie di PSV Eindhoven, Manchester United e Real Madrid ha vinto diversi trofei, sia di squadra che individuali. Inoltre, nella sua carriera ha segnato 60 gol in Champions League, cosa che gli permette di entrare nei 10 migliori marcatori della storia dell’UEFA.

Con la maglia dei Red Devils ha anche affrontato il Milan a San Siro nella stagione 2004-05 e, come riportato da Sport Bible, ha esaltato due grandi della storia rossonera, presenti nella rosa di quell’anno. Si tratta di Paolo Maldini e Alessandro Nesta: il bomber olandese, infatti, ha dichiarato che i due giocatori italiani sono la migliore coppia difensiva che lui ha mai affrontato in carriera. Van Nistelrooy ha raccontato quanto fosse difficile giocare contro questi due fuoriclasse, che difendevano con classe e intelligenza, impedendo al fortissimo attacco del Manchester United di tirare. Quel match si concluse con la vittoria del Milan per 1-0: Maldini e Nesta, come sempre, fecero la differenza.