Notizie Milan – Upamecano, c’è anche il Real Madrid

MILANO – Nei giorni scorsi avevamo parlato dell’interesse del Bayern Monaco per Dayot Upamecano, interesse che sembrerebbe tagliare fuori definitivamente i rossoneri, se mai il Diavolo avesse avuto intenzione di tornare sul centrale. Secondo quanto riporta OK Diario, però anche il Real Madrid starebbe pensando al calciatore in forza al Lipsia. Complici anche le voci sul futuro incerto di Sergio Ramos, lo spagnolo, infatti, sembra sempre più lontano dalla Spagna e potrebbe accettare l corte di altri top club, desiderosi di mettere sotto contratto il capitano dei Blancos. Il Real però sembrerebbe aver già individuato il sostituto. Il Milan ormai è sempre più lontano dal francese.