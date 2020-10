Notizie Milan – Un terzino vicino alla rescissione, occasione per i rossoneri?

MILANO – Secondo quanto riporta Football Insider, il futuro di Danny Rose potrebbe essere tra gli svincolati. Sì perché il Tottenham starebbe ragionando proprio sul terzino offerto al Milan nella scorsa sessione estiva di mercato. Il calciatore, infatti, pesa sulle cosse della società londinese ma è fuori dal progetto tattico di Jose Mourinho. Arrivare al giocatore, da svincolato, potrebbe essere un’opzione che i rossoneri prenderebbero in considerazione, anche perché in rosa manca un ricambio a Theo Hernandez. Va detto però che Maldini e Massara, in estate, preferirono puntare su Dalot piuttosto che sull’esterno degli Spurs. Scegliendo di adattare uno tra Conti e Calabria sulla fascia sinistra. Adesso però potrebbe cambiare tutto.