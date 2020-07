Notizie Milan – Un obiettivo per la difesa resta primario

MILANO – L’arrivo di Pierre Kalulu, ancora non ufficiale, non cambia i piani in casa Milan. I rossoneri, infatti, sono molto attivi sul mercato e dopo l’esterno francese, oltre al riscatto ufficiale di Saelemaekers, pensano al prossimo obiettivo da raggiungere. Denzel Dumfries è sempre nei pensieri del diavolo, e il fatto che il calciatore sia entrato di recente nella scuderia di Mino Raiola non può che aiutare la società meneghina. Il classe ’96 ha già ricevuto l’ok di Rangnick e il Milan lavorerà per portarlo a Milanello, nella prossima finestra di mercato. L’arrivo di Kalulu non cambia i piani sulla fascia destra, l’olandese è resta una priorità. I rossoneri adesso adesso dovranno capire le richieste sia del Psv Eindhoven, che di Dumfries.

