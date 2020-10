Notizie Milan – Un obiettivo finisce nel mirino di un club di Serie A

MILANO – E’ sempre temo di calciomercato, nonostante la sessione di compravendite sia ufficialmente chiusa. E’ il caso della Juventus, che avrebbe messo nel mirino un vecchio pallino del Milan. I bianconeri infatti avrebbero allacciato i primi contatti con Mino Raiola per arrivare a Myron Boadu dell’AZ Alkmaar. L’attaccante, infatti, nel recente passato era stato inseguito anche dai rossoneri soprattutto nell’ultima sessione invernale, anche se poi non se ne fece più nulla. Il giovane calciatore potrebbe essere un obiettivo concreto dei bianconeri per la prossima estate. Chissà se il Milan deciderà di tornare alla carica, vista la concorrenza.