Notizie Milan – UFFICIALE: Meunier al Borussia Dortmund

MILANO – Adesso è ufficiale, Thomas Meunier è un nuovo calciatore del Borussia Dortmund. Il terzino si è liberato a parametro zero dal PSG e ha deciso di accettare il trasferimento in Bundesliga. Sulle sue tracce c’erano anche diversi club di Serie A, Milan compreso, che però sono rimasti “con un pugno di mosche in mano”. L’ufficialità del colpo di mercato è arrivata sui canali ufficiali della società giallonera, che ha voluto dare il benvenuto al nazionale belga. Il giocatore ha firmato un contratto fino al 2024 e ha voluto commentare il passaggio in Germania con queste parole:

«Non è stata una scelta difficile e il modo in cui la squadra gioca mi ha influenzato. Ho iniziato al Brugge e il Dortmund ci somiglia, anche se posso considerarla l’evoluzione del Brugge. Sono due club molto popolari, con la stessa mentalità ed è quello che stavo cercando. Quando parli del Dortmund parli di 81mila tifosi che ti spingono e quando giochi a calcio cerchi proprio queste emozioni».