Notizie Milan, ufficiale la cessione di Pepe Reina alla Lazio

Notizie Milan – Ufficiale la cessione di Pepe Reina

MILANO – Colpo in uscita per il Milan! Dopo giorni di trattative e dopo che ieri ha sostenuto le visite mediche di rito, Pepe Reina diventa ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio. Il portiere spagnolo si trasferisce a titolo definitivo alla società biancoceleste, dopo essere stato di proprietà dei rossoneri per due stagioni.

A dare la notizia è il Milan attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito web: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Josè Manuel Reina Pàez alla SS Lazio. Il Club rossonero augura al calciatore le migliori soddisfazioni per le prossime stagioni sportive“. Dopo due anni, dunque, Reina lascia Milano, direzione Roma. Buona fortuna Pepe!