Notizie Milan – Tuttosport: “Rebic forma non ottimale, ma lascia il segno”

MILANO – “La forma non è ottimale ma la presenza c’è e si vede, lascia il segno“. Queste le parole utilizzate da Tuttosport per Ante Rebic. Il quotidiano sportivo infatti ha analizzato la prova del croato, chiamato contro il Lille, e anche nei prossimi impegni, a non far rimpiangere Zlatan Ibrahimovic fermo per infortunio. Nessun goal contro i francesi, ma un assist per Samu Castillejo che porta in vantaggio i rossoneri, raggiunti poi al 64′ da Bamba.

“Rebic fa il leader ma va centellinato“. Sempre sull’esterno del Milan Tuttosport riporta anche come il giocatore sia tornato da poco, completamente disponibile, dopo l’infortunio di Crotone. Nonostante questo però Rebic negli ultimi due impegni del Milan ha servito due assist. Oltre a quello per Castillejo, c’è anche il raddoppio di Ibrahimovic contro il Napoli, nella nona giornata della Serie A.