Notizie Milan – Tuttosport: “Milan c’è l’accordo per Tonali”

MILANO – “Milan c’è l’accordo per Tonali“, questo il titolo scelto da Tuttosport all’operazione tra Milan e Brescia, che porterà in rossonero Sandro Tonali. All’operazione di mercato del Diavolo, il quotidiano sportivo dedica il taglio basso della sua prima pagina odierna. L’accordo con Massimo Cellino, come ampiamente riportato, è arrivato nella notte, con il calciatore che ha spinto in prima persona per unirsi al Milan. Beffata l’Inter , che sembrava avere Tonali in pungo, salvo poi fare un passo indietro e lasciare strada libera ai cugini che hanno approfittato della situazione. Adesso non manca che l’ufficialità, attesa a breve.