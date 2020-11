Notizie Milan – Tuttosport: “Il nuovo Bennacer compie un anno”

MILANO – “Il nuovo Bennacer compie un anno“. Questo il titolo scelto da Tuttosport per il centrocampista algerino. Il calciatore del Milan infatti è uno dei pilastri della squadra allenata da Stefano Pioli, sinonimo anche del percorso di crescita che lo ha portato a diventare uno dei miglior registi della Serie A. All’inizio della sua avventura in rossonero il calciatore però era considerato una seconda scelta, con mister Marco Giampaolo che in molte occasioni gli aveva preferito Lucas Biglia. A distanza di un anno, adesso è tutto cambiato e i tifosi sperano che la sua parabola possa esse ripercorsa anche da Sandro Tonali.