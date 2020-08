Notizie Milan – Tuttosport: Ibra, la Champions League nel DNA

MILANO – Zlatan Ibrahimovic ha riabbracciato il Milan. Il calciatore svedese è atterrato ieri sera a Linate, dopo il tira e molla dei giorni scorsi sul suo rinnovo contrattuale con il club rossonero. Adesso è tutto alle spalle è l’attaccante è pronto a trascinare il Diavolo dove merita. Punto ce il quotidiano sportivo Tuttosport non ha voluto ribadire. Aggiungendo come lo svedese sin dai tempi in cui indossava la maglia dell’Ajax, ha permesso in tutte le squadre che ha giocato di arrivare a conquistare un posto per in Champions League. Un Ibrahimovic accontentato su tutto potrebbe essere la marcia in pi quindi per il Milan, per arrivare a centrare i suoi obiettivi stagionali.