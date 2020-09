Notizie Milan – Tutto fermo per il prestito di Gabbia al Genoa

MILANO – Proseguono le voci di mercato in uscita per il Milan! Da alcune settimane, ormai, la società rossonera si sta muovendo per piazzare alcuni giovani provenienti dal vivaio: l’obiettivo è quello di farli giocare con continuità per farli crescere e poi riportarli all’ombra di San Siro. Tra questi, c’è anche il difensore Matteo Gabbia, che ha esordito quest’anno in Serie A e che era rientrato negli interessi del Genoa.

Tuttavia, stando a quanto riportato da calciomercato.com, per il momento sarebbe tutto fermo per il prestito del giovane giocatore ai Grifoni. La dirigenza rossonera vorrebbe farlo partire con un prestito secco, in modo da farlo tornare a Milano dopo una sola stagione; il club rossoblù, invece, potrebbe richiedere una permanenza più lunga nell’ex Repubblica Marinara. Dunque, la trattativa sembra essere bloccata per il momento: si attendono sviluppi nelle prossime settimane.