Notizie Milan – Tutti pazzi di Brahim Diaz

MILANO – Brahim Diaz è andato ancora una volta in rete, ieri sera contro il Celtic, al 42′ del primo tempo. L’esterno di Pioli ha disputato un’altra buona prova. Raccogliendo a fine gara gli elogi, non solo in Italia, ma anche in Spagna. I media iberici infatti hanno analizzato la gara del rossonero paragonando la sua prestazione alla sconfitta del Real Madrid in Champions League con lo Shakhtar Donetsk. Inoltre Brahim Diaz è balzato agli onori della cronaca anche per come si è calato nella nuova realtà italiana e negli schemi di Stefano Pioli. Il calciatore inizia ad essere un rimpianto nella penisola iberica.