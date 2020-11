Notizie Milan – Tutti i duelli di questa sera al San Paolo

MILANO – Si avvicina Napoli-Milan, posticipo di questa domenica di Serie A, che si giocherà allo stadio San Paolo. Tuttosport ha fatto il punto sui duelli in campo, che andranno in scena questa sera. Da Ibrahimovic contro Koulibaly a Rebic contro Manolas. Ovviamente anche la difesa rossonera e l’attacco azzurro saranno impegnati, come nel duello Insigne contro Calabria, o Mertens contro Romagnoli. C’è anche il centrocampo, sarà curioso vedere il confronto tra i due ex compagni di squadra, Kessie e Bakayoko.