Notizie Milan – Tutti gli impegni di questo novembre rossonero

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan.

Novembre è appena iniziato bene con Udinese-Milan e sarà un mese impegnativo, ricco di avversari di valore tra campionato e coppa. Archiviata la sesta giornata di Serie A, i rossoneri torneranno a giocare in Europa League a San Siro e, giovedì 5 alle 21.00, ospiteranno il Lille per terminare l’andata del Gruppo H.

Poi, sempre in casa ma in Serie A, domenica 8 alle 20.45, il Diavolo affronterà in posticipo l’Hellas Verona. A questo punto si aprirà una nuova sosta per le Nazionali, la seconda stagionale, che non permetterà di lavorare al completo ma darà comunque la possibilità alla squadra di recuperare e proiettarsi al meglio alla difficile ripresa, fissata domenica 22 alle 20.45 quando andrà in scena il big match Napoli-Milan al San Paolo. Un appuntamento dalla posta in palio molto preziosa.

Ancora trasferta, ancora il Lille lungo il cammino europeo: giovedì 26 alle 18.55, allo stadio Pierre Mauroy, spazio al ritorno della gara e in generale al ritorno del girone. Un crocevia delicato e importante ai fini della qualificazione. Novembre si concluderà domenica 29: a San Siro, alle 15.00, arriverà la Fiorentina.