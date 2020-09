Notizie Milan – Trovato il vice Donnarumma, è Tatarusanu

MILANO – Non sara Begovic il vice Donnarumma in questa stagione. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il Milan ha chiuso per Ciprian Tatarusanu, estremo difensore romeno ex Fiorentina. Il 34enne dovrebbe firmare con i rossoneri un contratto triennale e nella giornata di domani o di giovedì sarà in Italia per sostenere le visite mediche con il club meneghino. Il portiere arriva dal Lione e tornerà in Serie A a titolo definitivo. Si chiude così anche la questione legata al secondo portiere del Milan, dopo il ritorno al Bournemouth di Begovic. Nell’ultimo periodo molti calciatori erano stati accostati ai rossoneri, oltre al ritorno del bosniaco. Da Sportiello dell’Atalanta a Consigli del Sassuolo, niente da fare, il vice Donnarumma sarà Ciprian Tatarusanu.