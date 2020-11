Notizie Milan – Tre punti per ipotecare il girone e pensare al campionato

MILANO – Tre punti fondamentali, anche se il Milan è in tesa al suo girone di Europa League con con due lunghezze di vantaggio proprio sul Lille. Tre punti che permetterebbero ai rossoneri d’ipotecare il passaggio a prossimo turno e darebbero la possibilità a Stefano Pioli di far giocare in Europa, nei restanti tre incontri del girone, di schierare chi ha giocato meno in questo inizio di stagione. Lo sa l’allenatore del Milan, che non vuole cali di concentrazione. La vittoria con i francesi darebbe la possibilità di concentrarsi in campionato e ‘mettere in cascina’ altri punti utili alla corsa Champions. Quella con il Lille è una gara da non sbagliare, per il proseguo della stagione.