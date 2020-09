Notizie Milan – Trapattoni: “Attenzione allo Shamrock Rovers”

MILANO – 48 ore e poi sarà tempo di Milan-Shamrock Rovers, preliminare di Europa League per i rossoneri. Anche Giovanni Trapattoni, leggenda del calcio italiano, ha parlato della gara sulle colonne del quotidiano irlandese IndeIpendent. Ecco cosa ha detto:

“Non sarà semplice per il Milan la gara di giovedì sera, lo Shamrock Rovers gioca davvero un bel calcio e servirà attenzione da parte dei rossoneri. non bisogna sottovalutarli“.

Parole che fanno eco a quanto detto da Paolo Maldini in conferenza stampa, il direttore tecnico del Milan infatti ha dichiarato di temere la sfida con gli irlandesi. Quello di giovedì è già un match importantissimo per i rossoneri, il primo bivio per le ambizioni stagionali del Diavolo.