Notizie Milan – Tonali si giocherà le chiavi del centrocampo con altri due

MILANO – Sta per iniziare la nuova avventura sul campo con la maglia rossonera per Sandro Tonali! Il giovane centrocampista della Nazionale negli ultimi giorni è arrivato a Milano, dove ha sostenuto le visite mediche e ha firmato il suo contratto con i rossoneri. Nelle prossime settimane potrà finalmente scendere in campo, coronando il sogno che aveva fin da bambino.

Tuttavia, secondo quanto riportato da TuttoSport, Tonali si giocherà le chiavi del centrocampo con altri due giocatori: si tratta di Frank Kessié e Ismael Bennacer. Nel 4-2-3-1 di Pioli, infatti, i tre calciatori si giocheranno i due posti in mediana, dove dirigeranno il gioco rossonero. La stagione, però, sarà lunga e ci sarà bisogno dell’aiuto di tutti per poter tornare ai vertici del calcio italiano.