Notizie Milan – Tonali potrebbe esserci in Europa League

MILANO – Sandro Tonali potrebbe già esordire con la maglia rossonera tra una settimana! Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il neoacquisto del Milan potrebbe esserci in Europa League il 17 settembre. In quella data, i diavoli affronteranno a Dublino gli irlandesi dello Shamrock Rovers: il match sarà valevole per il secondo turno preliminare della competizione continentale.

Il giovane centrocampista, che ieri ha firmato il suo nuovo contratto, per dei problemi burocratici non è rientrato nella lista UEFA presentata dal club. Tuttavia, il regolamento della federazione calcistica europea permetterà al Milan di poter effettuare due sostituzioni prima della gara. In quel caso, i rossoneri potranno inserire il loro nuovo acquisto.