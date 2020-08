Notizie Milan – Tonali deve rinnovare col Brescia prima di firmare

MILANO – Ormai è praticamente fatta per Sandro Tonali al Milan! La società rossonera sta per portare a termine una trattativa incredibile e si è aggiudicato una delle migliori promesse del calcio italiano. Nei prossimi giorni, il giocatore sarà a Milano per svolgere le visite mediche ed indossare finalmente la maglia rossonera che sognava fin da bambino.

Tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il giovane centrocampista dovrà rinnovare il suo contratto con il Brescia prima di firmare per il Milan. Infatti, la modalità d’acquisto della società rossonera sarà quella del prestito con diritto di riscatto: quindi, dato che il contratto di Tonali con le Rondinelle scadrà nel 2022, il club bresciano dovrà far rinnovare il giocatore per non far abbassare notevolmente il suo valore di mercato. Tonali dovrà dunque ultimare queste ultime cose, prima di poter finalmente andare a Milano ed abbracciare i colori rossoneri.