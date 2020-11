MILANO – Si è parlato in questi giorni dell’interesse del Milan per Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach. Il padre Lilian Thuram, ex Juventus e Parma, ha parlato proprio di un possibile futuro in Serie A del figlio. Ecco le sue parole rilasciata al quotidiano La Stampa:

“Deciderà lui se andare in Serie A o meno un giorno. Bisogna lasciare ai figli di scegliere, non sono i padri ha dover decidere per loro“.