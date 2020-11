Notizie Milan – Thuram: “Ibrahimovic ha sostituito il fisico con la testa”

MILANO – Anche Lilian Thuram ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Ecco le parole dell’ex difensore di Juventus e Parma, sullo svedese:

“Ibrahimovic? Il calcio italiano non è più al livello di qualche anno fa, con o senza di lui. Quando giocavo io i grandi campioni giocavano in Italia, oggi non è così. Il campionato inglese ha superato quello italiano. Lui fa ancora la differenza perché é stato un grande campione, oggi non più così forte a livello fisico, ma il calcio è un gioco d’intelligenza e non lo si dice mai a sufficienza. Ibrahimovic è molto intelligente rispetto a tanti altri giocatori e ha sostituito il fisico proprio con la testa“.