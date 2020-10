Notizie Milan – Theo Hernandez, il messaggio per i suoi 23 anni

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Milan

Un treno sulla fascia sinistra, una certezza del nostro Milan. Tanto straripante quanto ancora giovane: oggi Theo Hernández, alla sua seconda stagione con la maglia rossonera, festeggia 23 anni. Nella sua prima annata ha impressionato: sei gol e cinque assist in Serie A, un gol in Coppa Italia. Quest’anno, è tanta la voglia di confermarsi sugli stessi straordinari livelli: per lui, per la squadra. Buon compleanno Theo!