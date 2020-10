Notizie Milan – Theo Hernandez: “Derby? Come una partita normale”

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Continua la marcia d’avvicinamento al Derby di Milano, in programma il prossimo 17 ottobre. Alle telecamere di Sky Sport ha parlato Theo Hernandez, il rossonero tra i tanti temi toccati, ha parlato della stracittadina, di Hakimi, suo ex compagno di squadra al Real Madrid e del suo apporto alla causa rossonera. Ecco le sue parole:

“Derby? Siamo tranquilli, come se fosse una partita normale. Non vediamo l’ora di giocare, ma lo affronteremo allo stesso modo con cui stiamo affrontando tutte le partite in questo periodo, con l’obiettivo di correre, lottare e vincere. Hakimi? Abbiamo giocato insieme nel Real Madrid, è un gradissimo calciatore Farò di meglio per fare in modo che non crei problemi. Il mio apporto al Milan? Non credevo di essere così determinante, fin da subito. Conosco il mio valore, Quando arrivai qui ho detto di che avrei fatto di tutto per essere il miglior estero. Dopo l’ultima stagione so di poter diventare uno dei migliori al mondo. Mi sono adattato bene al calcio italiano, ho tutta la stagione davanti a me per imparare e farò del mio meglio“.