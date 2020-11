Notizie Milan – Thauvin: proposta sul piatto, ma niente aste

MILANO – Florian Thauvin continua ad essere nel mirino del Milan. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto della situazione sul futuro del francese. I rossoneri sono pronti a mettere sul piatto un quadriennale da 3 milioni a stagione, per convincerlo a sposare il Diavolo. La società meneghina però ha le idee chiare, questa è l’offerta che verrà presentata, non ci saranno ritocchi, perché il club meneghino non ha intenzione di partecipare a nessuna asta per l’esterno. Sul giocatore infatti c’è anche il Siviglia. Thauvin in ogni caso resta in scadenza di contratto con l’Olympique Marsiglia e il suo futuro appare sempre più lontano dalla Ligue 1.