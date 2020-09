Notizie Milan – Tatarusanu sta sostenendo le visite mediche

MILANO – Il Milan sta per abbracciare un altro nuovo acquisto! Dopo Sandro Tonali e Brahim Diaz, il club rossonero sta per accogliere anche Ciprian Tatarusanu: il portiere rumeno, classe 1986, si trasferisce a Milano dal Lione e prenderà il posto di secondo portiere alle spalle di Donnarumma.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il giocatore è arrivato questa mattina al centro medico La Madonnina e sta sostenendo le visite mediche. Dopo i test fisici di rito, il portiere apporrà la firma sul suo nuovo contratto, che lo legherà al Milan per i prossimi tre anni. Sta per iniziare la nuova avventura rossonera per Ciprian Tatarusanu.