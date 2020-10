Notizie Milan – Tassotti: “Vanno dati i meriti a Pioli per queste prestazioni”

MILANO – Sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha parlato del Milan, all’indomani della vittoria rossonera:

“Scudetto? Molto dipenderà dalla Juventus e ovviamente da quanto concederà alle altre. Può succedere di tutto, se molla qualcosa. Il Milan? ha tanti motivi oggi per essere felice. E’ reduce da un percorso entusiasmante in Italia e in Europa, i calciatori sono in crescita e ha giocato alla pari con l’Inter. Di questo va dato atto a Pioli e la dirigenza ha fatto bene a non cambiare. Ottima prova di Kessie e i centrali di difesa, poi c’è Ibrahimovic ovviamente. Oltre ai goal, ha tenuto tanti palloni ed è stato fondamentale soprattutto nei momenti di difficoltà“.